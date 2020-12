Seguidor de 76ers devolverá a Bench reliquias subastadas

The Associated Press • 12 Dic 2020 - 11:26 AM

El mejor postor en la subasta reciente de reliquias de Johnny Bench ha decidido que entregará al legendario cátcher retirado todos los objetos que adquirió.

Bench, miembro del Salón de la Fama, conservará así su colección personal y el dinero obtenido mediante la subasta, que recaudó más de un millón de dólares.

El empresario Alan Horwitz, fanático de los 76ers de Filadelfia en el basquetbol, ha tenido amistad con Bench desde 1967. Horwitz, quien suele ocupar la primera fila en los encuentros de los Sixers, pujó con éxito el mes pasado para hacerse de los anillos que había obtenido Bench por ganar los títulos de la Serie Mundial en 1975 y 76.

Asimismo, adquirió los premios obtenidos por el receptor como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1970 y 72, el galardón al Novato del Año 1968 en el Viejo Circuito, el bate del Juego de Estrellas de 1969 y algunos de los 10 Guantes de Oro conseguidos por Bench en su brillante carrera.

Horwitz dijo que conoció a Bench durante unas vacaciones navideñas, antes de que el pelotero asumiera las labores de cátcher de los Rojos de Cincinnati en la campaña de 1967.

“Durante las 16 temporadas siguientes, me reuní con Johnny en cada pretemporada en Tampa y, junto con sus admiradores, lo vi participar en los Juegos de Estrellas y las Series Mundiales. Desde luego, también atestigüé su exaltación al Salón de la Fama”, dijo Horwitz mediante un comunicado. “Cuando supe de la subasta de los recuerdos de Johnny, me sentí impulsado a participar, con la meta de devolver algunos de los artículos a la familia Bench y a los fanáticos de Johnny”.

Bench y su familia han ofrecido los artículos comprados por Horwitz para que sean exhibidos en distintos lugares, incluido el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, el Salón de la Fama de los Rojos, el de Oklahoma y el museo Bench, en su localidad natal de Binger, Oklahoma.

“Estoy verdaderamente atónito por el gesto generoso de Alan. Me siento agradecido y orgulloso de que estos trofeos y reliquias estén expuestos ante millones de fanáticos para que vivan esta experiencia”, manifestó Bench. “La única petición de Alan fue la de conocer a mis hijos, lo que ocurrirá en cuanto podamos reanudar los viajes seguros”.

Bench, quien cumplió 73 años esta semana, dijo en octubre a The Associated Press que planeaba usar el dinero recaudado para financiar la educación universitaria de sus hijos menores.

La subasta se realizó el 14 de noviembre en Louisville, Kentucky. Las ventas totalizaron poco menos de 2 millones de dólares, de acuerdo con Hunt Auctions, la organizadora de la venta.