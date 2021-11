Biden postula a directora de la Oficina de Presupuesto

Associated Press

La postulación de Young pasa a consideración del Senado, pero la cámara alta la confirmó en su puesto actual en marzo con casi dos tercios de los votos. Como exdirectora de personal de la Comisión de Asignaciones de la cámara baja, Young tuvo el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros líderes demócratas.

Sería la primera mujer negra que dirige la OMB.

Se prevé que Biden postulará a Nani Coloretti, vicepresidenta senior del centro de investigaciones Urban Institute al puesto de subdirectora. Sería la primera vez que la OMB es encabezada por dos mujeres no blancas, ya que Coloretti es de origen asiático.

La jefa de la OMB tiene la tarea de elaborar el presupuesto del gobierno y supervisar una amplia gama de asuntos logísticos y regulatorios del gobierno federal.

La persona al tanto de los planes de Biden habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente.

FUENTE: Associated Press