View this post on Instagram

Promoción Pay Pay no Toy con el Corona virus!! Son 5 diseños a escoger El costo de la promoción en $35 balboas. Incluye 1 tshirt con un mensaje positivo!. 1 boleto paga asistir a un evento nuestro! El que escojas, de los q realicemos cuando se pueda hacer la actividad con público. 1 welcome Beer de Panama Light en primer evento q asistas. Se donará un porcentaje para hacer entrega de bolsas de comida a entrenadores y boxeadores q nos alcance con los recaudados. Serán un límite de 200 tshirts solamente. Es importante aclarar q el boleto es válido para el primer evento q se pueda con público y que se cumplan los protocolos. De Ministerio de Salid. Nosotros estamos contra las cuerdas pera esta pelea la ganamos nosotros!!! Tan pronto se pueda subiremos al Ring! Adquiérelas tu promo al WhatsApp 6747-4321 @amigo_diegobox @cableondasports @ronabuelopanamaoficial @secoherrerano @mrsaikofficial @mr.logistica @prbestboxing @spartanboxingclubpr @worldboxingorg @cerveza_panama @dalonsofbox @punos.deacero @highlevelboxing @hielopanama @badulopz #box @worldboxingorg @rmoram21 @amigo_diegobox @dalonsofbox @edgonzalez6017 @coach_tillo @boximundopanama @edgonzalez6017 1 @datitosrivera @miguelremon #box #boxeo #cunadecampeones #panama #deporte #zonabox