Andrés Moya responde a las críticas en Calle 7 Panamá "Resalto en mi la perseverancia"

"¿Crees que tu mayor beneficio de tu relación es estar en el campo de batalla?", fue la pregunta que se le hizo, a lo que Moya no dudó en responder de inmediato.

"Es algo que se comenta mucho en redes sociales. Cuando repetí temporada, la gente todavía no entiende que Calle 7 es un reality de competencia," comenzó diciendo el competidor.

Además, Moya destacó que muchas personas han pasado por el campo de batalla sin lograr avanzar o repetir temporadas, mientras que otras llegan a una final y no la ganan, aclarando que no buscaba lanzar críticas negativas hacia nadie.

"Yo tengo algo en el campo de batalla que nadie, me atrevo a decir, tiene. No es que mis compañeros no lo posean, pero quiero resaltar en mí la perseverancia," expresó Moya.