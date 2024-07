Calle 7 Panamá: Brenda y Stefan se despiden del campo de batalla por temas de salud

Para este jueves 11 de julio se tenía programada la primera competencia de amenazados de Calle 7 Panamá , pero lamentablemente no se pudo concretar.

Así como lo ve, los competidores estaban preparados por realizar la prueba pero los novatos no pudieron participar por temas de lesión.

Ian, Dimas, Sol y Zory lograron quitarse la camiseta de amenazados, luego de que Brenda y Stefan dijeran adiós al sueño de seguir en Calle 7 Panamá.

Stefan De Nicolo se despide de Calle 7 Panamá

Como ya se había comunicado, el competidor novato, Stefan De Nicolo estaba presentando problemas producto de una lesión que mantenía desde hace una semana.

"Fui detectado con pubalgia, una lesión que consiste en tener como hernias en la arte de la pelvis provocando una especie de micro desgarres en toda esta zona de la pelvis, restándome aproximadamente un 30% de movilidad en la parte de la cadera", expresó el competidor en su salida.

El novato aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de la fanaticada y por supuesto de su amado equipo amarillo.

Brenda se despide de Calle 7 Panamá

La competidora novata, se encontraba preparada para su prueba de amenaza, pero tuvo un inesperado accidente durante uno de los ensayos del día de ayer.

"Me había gustado competir en amenazados pero lastimosamente no se me dio la oportunidad, ayer tuve una lesión en la práctica, una mala caída un golpe, tuve un golpe en los tendones de la muñeca", dijo Brenda tras su salida.

La novata reconoce que mejoró un poco durante los últimos días, pero sabe que Dios tiene un propósito y así lo acepta.