Calle 7 Panamá: El Lobo se mantendrá en reposo tras lesión

Yo por un poco más tenía una micro fisura en el tendón arriba del tobillo, el doctor me dijo que tengo una buena estructura ósea, me hinche pero estoy bien, debo tomar reposo y medicamentos

¿Cuándo estará de vuelta el Lobo en Calle 7 Panamá?

Erick Anderson "El Lobo" informó que estará de regreso para competir el próximo martes, hasta ahora solo debe tomar reposo y medicamentos para bajar la hinchazón en la zona afectada.