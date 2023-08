Calle 7 Panamá: Hay nuevos amanezados, ¿quién se irá?

A la mitad de la prueba, se dio el anuncio del número de campanadas, fue entonces que Edikelis apretó y rápidamente tomó la delantera, fue la primera en lograr las siete vueltas. Seguida de Luly Gallimore, mientras que Sol solo logró completar seis vueltas.

Así, Sol se convierte en la tercera amenazada y se une a Rosmary Gilbert y Made Machado.

"Estoy con dos experimentadas… me gusta foguearme con las mejores. Eso me ve a ayudar más delante quizás una etapa verde a prepararme como competidora… y seguir trabajando en la resistencia que es lo que me falta", dijo Sol al culminar la prueba.

Tres amarillos en los amenazados

Sin duda alguna, ya es un hecho que la Fiebre Amarilla perderá a uno de sus competidores, por lo menos hasta el momento. Leonardo Vásquez, Rafa Briceño y Danni Castillo son los tres amenazados, este último se sumó este lunes tras perder la prueba de nominados.

Danni se enfrentó ante Bryan Guerrero y Jean Modelo, primero y segundo, respectivamente en una competencia que puso a prueba la agilidad y precisión de los competidores.

"Uno se mide con los grandes… Bueno, se dio el resultado, no el esperado. Sé que no tengo la experiencia de ellos, pero eso va… traté de hacerlo, me hace falta cerrar más fuerte", fueron las palabras de Danni al finalizar la prueba.