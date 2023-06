Calle 7 Panamá: Kevin Varela obtiene la camiseta verde

Con esta noticia Kevin Varela expresó sus emociones diciendo lo siguiente:

Por otra parte el "novato revelación" comentó:

Kevin Varela además agradece a la gran fanaticada de Calle 7 Panamá que siempre le envían mensajes positivos y motivadores.