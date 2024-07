Calle 7 Panamá: Lía Borrero reconoce su error "Siempre que cometo un error les pido disculpas"

La semana pasada se dio a conocer que la competidora Lía Borrero del equipo Escarlata, se encontraba incapacitada tras una lesión que tuvo en el campo de batalla de Calle 7 Panamá , sin embargo tenía regresar el lunes pero no lo hizo.

Por su parte, Mónica Lee reconoció que el campo de batalla no es fácil pero a pesar de los dolores todos siguen adelante y que el equipo necesita de Lía, mientras que Paola Viale dijo que se sintió mal porque la competidora roja no apoyó al equipo y prefirió no asistir.

Lía Borrero reconoce que cometió un error

La competidora novata fue cuestionada por haber ido a una actividad fuera del campo de batalla y no competir junto a su equipo, a lo que ella reconoce que hizo mal.

En esta ocasión siento que si estuvo mal ir a jugar pádel a pesar que no jugamos tan fuerte, le pido disculpas a todos En esta ocasión siento que si estuvo mal ir a jugar pádel a pesar que no jugamos tan fuerte, le pido disculpas a todos

Comenzó diciendo Lía tras escuchar a sus compañeras, afirmando que para ella es importante estar ahí.

"Yo siempre trato de dar lo mejor de mi para aportar bien, hay días que no me salen las cosas y le pido disculpas al equipo, siempre lo he hecho, siempre que cometo un error les pido disculpas", continúo diciendo la competidora Escarlata a su equipo.