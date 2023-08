Calle 7 Panamá: Siguen las molestias de la furia roja.

¿Qué está pasando en la Furia Roja?

Todo empezó el día martes cuando el participante Kevin se quejó del desempeño de todos sus compañeros y por perder consecutivamente en las competencias contra la Fiebre Amarilla.

El día de ayer miércoles, los ánimos continuaron caldeados, en esta ocasión las chicas le respondieron a Kevin y se defendieron afirmando que están dando lo mejor de si.

Tal fue el caso de Rosmary, quien ha pesar de tener un que utilizar una hombrera como protección, tras haber sufrido una lesión en su hombro, esta en el campo defendiendo los colores del equipo rojo.

Jean Modelo lloró al finalizar una de las competencias, pero el explicó que su frustración es por impotencia porque siente que hay personas que atrasan al equipo.

Esto pica y se extiende

Esto se pica y se extiende, el día de hoy en el campo de batalla de Calle 7 se formó un dime que te diré entre Jean Modelo y Fukencio.

Todo a raíz de unas declaraciones que dio Fukencio al inicio del programa, cuando dijo que solo se llora en las finales.

El competidor Jean Modelo explotó y dijo que siente que Fukencio le faltó el respeto. Modelo explicó que él lloro porque siente amor y cariño por su equipo.

"No me siento menos hombre por llorar, llore porque tengo un objetivo con el equipo y quizás no se está cumpliendo, lloro en las finales porque he trabajado y sacrificado muchas cosas para poder cumplir el objetivo y quizás no se me ha dado", expresó Jean en un tú a tú con Fukencio.

El competidor de la Fiebre Amarilla le finaliza diciéndole a Jean que entrene a su equipo.