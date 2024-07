Calle 7 Panamá: Stefan tiene un futuro incierto en el campo de batalla

"Vengo directamente desde Colón, estaba siendo atendido por el tema de la lesión con el fisioterapeuta y, bueno, al día de hoy sigo incapacitado por la lesión que mantengo desde el jueves", comenzó diciendo el competidor novato.

"Me dijeron que tengo un traumatismo en la parte superior de la ingle derecha nuevamente. Aún no he podido recuperarme al 100%. Es una lástima; ahora mismo siento una gran impotencia porque, a pesar de la lesión, he tratado de mantenerme y entrenar un poco", agregó.

¿Seguirá Stefan en Calle 7 Panamá?

Stefan no pudo competir en la prueba de nominación de novatos, por lo que pasó directamente a la votación del público. Sin embargo, aún debe atenderse con un ortopeda, quien dictaminará su futuro en Calle 7 Panamá.