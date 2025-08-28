Calle 7: Vicky y Axel eliminados del campo de batalla en la competencia de amenazados.

En la competencia de amenazados de Calle 7, Vicky, de la Fiebre Amarilla, y Axel, de la Furia Roja, fueron eliminados en una jornada llena de adrenalina, enfrentándose tanto a compañeros experimentados como a novatos.
Al inicio del programa, los rojos pudieron salvar a un amenazado, y en equipo eligieron a Kathiana, quien llevaba la camiseta de amenazados desde la competencia de nominados del miércoles 27 de agosto.
Calle 7: Contra quiénes se enfrentaron Vicky y Axel
Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas
- Sol, experimentada de la Furia Roja
- Jadis, novata de la Furia Roja
Calle 7 Panamá: Competidores amenazados
- Elías, novato de la Furia Roja
- Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla
- Rafe, experimentado de la Furia Roja