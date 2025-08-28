Calle 7: Vicky y Axel eliminados del campo de batalla en la competencia de amenazados. Telemetro

Por Ana Canto En la competencia de amenazados de Calle 7, Vicky, de la Fiebre Amarilla, y Axel, de la Furia Roja, fueron eliminados en una jornada llena de adrenalina, enfrentándose tanto a compañeros experimentados como a novatos.

Ambos tendrán la oportunidad de regresar al campo de batalla el próximo lunes, con el esperado regreso de la banca.

