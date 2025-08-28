| Telemetro
Calle 7 Calle 7 -  28 de agosto de 2025 - 17:51

Calle 7: Vicky y Axel eliminados del campo de batalla en la competencia de amenazados

Vicky y Axel tendrán la oportunidad de regresar a Calle 7 el próximo lunes, con el esperado regreso de la banca.

Calle 7: Vicky y Axel eliminados del campo de batalla en la competencia de amenazados.

Calle 7: Vicky y Axel eliminados del campo de batalla en la competencia de amenazados.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

En la competencia de amenazados de Calle 7, Vicky, de la Fiebre Amarilla, y Axel, de la Furia Roja, fueron eliminados en una jornada llena de adrenalina, enfrentándose tanto a compañeros experimentados como a novatos.

Ambos tendrán la oportunidad de regresar al campo de batalla el próximo lunes, con el esperado regreso de la banca.

Al inicio del programa, los rojos pudieron salvar a un amenazado, y en equipo eligieron a Kathiana, quien llevaba la camiseta de amenazados desde la competencia de nominados del miércoles 27 de agosto.

Calle 7: Contra quiénes se enfrentaron Vicky y Axel

Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas

  • Sol, experimentada de la Furia Roja
  • Jadis, novata de la Furia Roja

Calle 7 Panamá: Competidores amenazados

  • Elías, novato de la Furia Roja
  • Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla
  • Rafe, experimentado de la Furia Roja
En esta nota:
Seguir leyendo

Súper 99 pone a prueba a los chicos de Calle 7 Panamá con el reto de medicamentos

Reto de juguetería pone a prueba la creatividad en Calle 7 Panamá con el Súper 99

Calle 7 Panamá sorprende con un colorido reto de frutas y verduras gracias al Súper 99

Recomendadas

Más Noticias