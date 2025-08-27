| Telemetro
Tensión en el equipo rojo de Calle 7 Panamá: Rafe y Kathiana quedan amenazados

La Furia Roja cuenta ahora con seis competidores amenazados, quienes deberán enfrentarse en la próxima competencia para salvar su permanencia en Calle 7 Panamá.

Calle 7 Panamá: Rafe y Kathiana van a la competencia de amenazados.

Ana Canto
Ana Canto

Este miércoles 27 de agosto fue la cuarta competencia de nominados en Calle 7 Panamá, donde se definieron los competidores que deberán enfrentarse próximamente en la temida competencia de amenazados.

En esta ocasión, la lista de amenazados incluye a Rafe y Kathiana, dos de los participantes más experimentados, lo que promete una jornada llena de tensión, estrategia y esfuerzo en la siguiente ronda.

La competencia de amenazados se realizará este jueves, donde ocho competidores se medirán para salvar su permanencia en el programa. El lunes 1 de septiembre se espera el regreso de la banca, con nuevas sorpresas para los participantes y la audiencia.

Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas

  • Sol, experimentada de la Furia Roja
  • Vicky, novata de la Fiebre Amarilla
  • Jadis, novata de la Furia Roja
  • Kathiana, experimentada de la Furia Roja

Calle 7 Panamá: Competidores amenazados

  • Elías, novato de la Furia Roja
  • Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla
  • Axel, experimentado de la Furia Roja
  • Rafe, experimentado de la Furia Roja
