Tensión en el equipo rojo de Calle 7 Panamá: Rafe y Kathiana quedan amenazados

Por Ana Canto Este miércoles 27 de agosto fue la cuarta competencia de nominados en Calle 7 Panamá, donde se definieron los competidores que deberán enfrentarse próximamente en la temida competencia de amenazados.

En esta ocasión, la lista de amenazados incluye a Rafe y Kathiana, dos de los participantes más experimentados, lo que promete una jornada llena de tensión, estrategia y esfuerzo en la siguiente ronda.

La competencia de amenazados se realizará este jueves, donde ocho competidores se medirán para salvar su permanencia en el programa. El lunes 1 de septiembre se espera el regreso de la banca, con nuevas sorpresas para los participantes y la audiencia. Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas Sol, experimentada de la Furia Roja

Vicky, novata de la Fiebre Amarilla

Jadis, novata de la Furia Roja

Kathiana, experimentada de la Furia Roja Calle 7 Panamá: Competidores amenazados Elías, novato de la Furia Roja

Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla

Axel, experimentado de la Furia Roja

Rafe, experimentado de la Furia Roja

