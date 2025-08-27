Tensión en el equipo rojo de Calle 7 Panamá: Rafe y Kathiana quedan amenazados

Este miércoles 27 de agosto fue la cuarta competencia de nominados en Calle 7 Panamá, donde se definieron los competidores que deberán enfrentarse próximamente en la temida competencia de amenazados.
La competencia de amenazados se realizará este jueves, donde ocho competidores se medirán para salvar su permanencia en el programa. El lunes 1 de septiembre se espera el regreso de la banca, con nuevas sorpresas para los participantes y la audiencia.
Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas
- Sol, experimentada de la Furia Roja
- Vicky, novata de la Fiebre Amarilla
- Jadis, novata de la Furia Roja
- Kathiana, experimentada de la Furia Roja
Calle 7 Panamá: Competidores amenazados
- Elías, novato de la Furia Roja
- Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla
- Axel, experimentado de la Furia Roja
- Rafe, experimentado de la Furia Roja