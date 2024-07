Mario Fonseca anhela tener una niña: El deseo familiar del bicampeón de Calle 7 Panamá

Mario Fonseca revela su deseo de tener una niña

El presentador Marco Oses aprovechó la oportunidad para preguntarle al ex competidor en cual de los dos géneros se inclina más y su respuesta sorprendió a todos, ya que dijo que desea experimentar conexión de padre e hija.

"Esa es una pregunta que me hacen a cada rato y la verdad es que yo quiero que venga sano o sana, pero si siempre he estado inclinado a que sea niña porque no sé como que esa conexión de papá e hija", expresó Mario Fonseca.

El bicampeón de Calle 7 Panamá manifestó que él y su esposa han soñado que tendrán una niña, pero solo esperan que venga sano.