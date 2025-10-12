Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Luz Graciela de Calzadilla, directora del Imhpa

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, compartió la actualizado del pronóstico de lluvias para este trimestre, donde se ha notado menos precipitaciones de lo esperado. Señaló que históricamente en el mes de noviembre se han reportado las mayores afectaciones por lluvias en Panamá, y se debe trabajar más en la prevención, ante la intervención humana en áreas vulnerables.