Calle Arriba de Las Tablas está lista para el carnaval 2024

"Viene de familia si bien es cierto he tenido tías, primas y la verdad me llena de mucho orgullo porque pude vivir algunos de ellos, otros no porque no había nacido, pero super contenta y super feliz. La verdad eso es algo que se lleva en la sangre, mi abuela siempre nos lo inculcó y me hace muy feliz ser parte de la Calle Arriba de Las Tablas", contó Calle Arriba de Las Tablas, quien se siente feliz y orgullosa de formar parte de una dinastía de reinas.

FotoJet - 2024-01-25T130047.213.jpg María Fernanda Tejada Chanis, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2024. Foto/ Emiliana Tuñón

¿Qué se puede esperar del estreno de tonadas de Calle Arriba de Las Tablas?

"Uy el gran estreno de tonadas, de verdad que eso está bien prende parque, como solo la Calle Arriba lo sabe hacer. Para nadie es un secreto las tonadas prende Parque solo están en Calle Arriba de Las Tablas así que no se lo pueden perder este sábado 27", expresó María Fernanda Tejada, al momento que se le preguntó que se puede esperar de las tonadas de Calle Arriba.

Los simpatizantes de la tuna de Calle Arriba de Las Tablas, podrán disfrutar del estreno de tonadas, este sábado 27 de enero de 2024 desde las 1:00pm en Mi Pueblito interiorano.

La preventa de los boletos tienen un valor de 12 balboas y en taquilla 15 balboas.

Calle Arriba de Las Tablas promete mucho lujo y esplendor para estos carnavales

Sin duda alguna, los carnavales son una de las celebraciones más esperadas por el pueblo panameño, sobre todo para las reinas y los simpatizantes de las tunas.

"El día más esperado por mi, realmente es la coronación, es un día que tiene mucho significado, mucho sentimiento pero en general lo que son los cuatro días de Carnaval tanto culeco como noche son días maravillosos, días de mucho lujo y esplendor", expresó María Fernanda Tejada.

Concluyó diciendo que se siente honrada de poder representar a Calle Arriba de las Tablas este año.