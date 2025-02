Carnaval 2025: Calle Abajo de Las Tablas desmiente cobros en accesos al Parque Porras

La organización agradeció el apoyo de los visitantes y patrocinadores a lo largo del año y exhortó al público a disfrutar del espectáculo preparado con esmero y respeto para todos los asistentes.

Embed - CALLE ABAJO DE LAS TABLAS on Instagram: "CALLE ABAJO DE LAS TABLAS NO COBRARÁ, NI SOLICITARÁ DONACIÓN EN LAS ENTRADAS AL PARQUE PORRAS CORRESPONDIENTES A LA TUNA. COMUNICADO La Asociación La Tuna con Clase, Calle Abajo de Las Tablas hace del conocimiento público que no cobrará, ni solicitará ningún tipo de donación en las entradas al Parque Porras de la ciudad de Las Tablas siendo estas: - Paseo Carlos L. López en su intersección con la avenida Moisés Espino (frente a óptica El Anteojo) - Calle Joaquín Pablo Franco, en su intersección con avenida Moisés Espino. - Calle Bolívar, en su intersección con avenida Moisés Espino. Agradecemos a todos los visitantes del carnaval tableño sus contribuciones durante todo el año en las diferentes actividades y a los patrocinadores de este carnaval 2025 de la mejor tuna del país y exhortamos a participar de este magno espectáculo que ha sido preparado con todo el cariño y respeto para todos y cada uno de ustedes. VIVA CALLE ABAJO VIVA SOFIA GABRIELA VIVA LAS TABLAS VIVA EL CARNAVAL TABLEÑO Atentamente. Gabriel Cáceres Presidente Asociación La Tuna con Clase"