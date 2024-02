Carnaval de Las Tablas: Calle Arriba y Calle Abajo en el paseo nocturno del lunes de carnaval

La Calle Arriba de Las Tablas junto a S.R.M María Fernanda Tejada Chanis en el lunes de carnaval en su paseo nocturno presenta La leyenda de la Carpa y el Dragón.

En un río habitado por coloridos seres, un día una carpa decidió nadar hacia la superficie y pudo contemplar una montaña cercana, decidió la carpa nadar entonces río arriba, cuando de pronto se encontró con una gran cascada, y en un esfuerzo épico dio un salto que le llevo hasta la cima… como recompensa a sus esfuerzos, la carpa se convirtió en un maravilloso ser dorado que se elevó a los cielos y vivió eternamente libre…

La Calle Arriba de Las Tablas en el lunes en su paseo nocturno presenta La leyenda de la Carpa y el Dragón. Diseño y conceptualización de la fantasía / Confección de Carros Alegóricos: Horacio Prado Confección del Disfraz de la reina: Maximiliano Castillo Confección de Aparejos y Disfraz de damas: Ariel Domínguez Confección de Disfraz de niñas: Alexander González

En redes sociales y en el Parque Porras se habla que la noche de este lunes la ganó por cancha la Calle Abajo de las Tablas con su increíble alegoría y vestidos que llevaba S.R.M Lía Borrero III y su corte. ¿Tú qué opinas?

La tematica fue Las Sagas de Aesir y Las Exploraciones al Oeste.

Veðrfölnir Las Sagas de Aesir y Las Exploraciones al Oeste Escandinavia, Región donde el gélido aliento de la blanca nieve recubre la tierra y con el paso de los milenios, las auroras boreales han sido testigos de las hazañas de una de las más grandes culturas que ha marcado la historia universal. Calle Abajo de Las Tablas, esta maravillosa noche de verano emprende una valiente travesía más allá del congelado mar, rompiendo el telón del tiempo para navegar en la historia y arribar hasta finales del siglo VII después de Cristo. Llegamos hasta la raíz más profunda de la Mitología Nórdica, donde se reconoce al Valhalla, como el paraíso donde se reúnen los Dioses, es el sitio predilecto para el descanso de los Æsir y los grandes héroes de las leyendas Vikingas, Los Æsir, son las Deidades Mayores de este Panteón Nórdico, que habitan Asgard, comandados por Odín, Padre de Todo, los cuales se ven revestidos en gloriosas leyendas llamadas Sagas, tales como las aventuras de Thor y las Valkirias, la historia de Fenrir y las guerras de Odín con los gigantes de Jotun. Las mismas que son cantadas en las edades poéticas. Diseño de Carro Alegórico Ing. Carlos Navarro De León Confección por el artista tableño Adolfo Mendoza Santamaría Diseño del vestuario de esta Noche del Lunes de Carnaval: Ing. Carlos Navarro De León. Confección de Dama principal y Damas laterales: Lic. Danis Deoger Castro De Gracia