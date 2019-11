Showbiz • 14 Nov 2019 - 01:09 PM

Puede que a sus 49 años Matt Damon esté ya más que consagrado como uno de los valores seguros de la industria de Hollywood, pero lo cierto es que el propio intérprete ha revelado ahora que sigue afrontando su futuro en el mundo del cine y la televisión con niveles similares de miedo e incertidumbre que los que solían invadirle en los inicios de su ahora prestigiosa carrera.

"Creo que nos pasa a todos los actores. Nunca te sientes del todo seguro en relación con tu valía o tus perspectivas de trabajo porque los comienzos son especialmente difíciles", ha confesado el astro de Hollywood en conversación con 'People Now' y justo antes de dar más detalles sobre sus primeros años de "rechazo" y frustración.

"Abrirte paso en este mundo es muy complicado, se te rechaza tantas veces y se te ignora tanto, que esa sensación de vulnerabilidad siempre acaba regresando a tu mente al margen de las circunstancias. Es como si la espada de Damocles estuviera siempre sobre tu cabeza", ha sentenciado el también marido de Luciana Barroso.

Claro que, cuando le invaden las dudas o las inseguridades, Matt Damon siempre puede recurrir al sinfín de amigos que tiene en el mundillo, como hizo recientemente con Tom Cruise, para que le proporcionen consejos muy útiles acerca de cómo debería abordar determinadas escenas de acción sus películas.

"Hace poco estuve cenando con Tom Cruise y no pude evitar preguntarle sobre las escenas de acción que rueda él mismo. A mí me dan miedo las alturas, pero a veces no me queda más remedio que superar esos retos. Entonces le pregunté: '¿Cómo eres capaz de hacerlo tú solo?'. Y claro, ahí está la diferencia entre los dos. A él le apasionan estas secuencias y me contestó: 'Llevaba 15 años soñando con hacer algo así. Pero en caso de duda, consulta siempre al tipo de seguridad'", contaba en una entrevista reciente.