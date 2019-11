Showbiz • 21 Nov 2019 - 10:28 AM

Fiel a su carácter sincero y modesto, el cantante David Bisbal no se ha limitado a poner de manifiesto la ilusión que le produce la perspectiva de "debutar" en el universo Disney con el estreno, este viernes, de la esperada secuela de la ya emblemática película de animación "Frozen".

Y es que, a la hora de comentar los entresijos de su elección para interpretar el tema final de la cinta, "Mucho más allá", de cara a las versiones del filme para Hispanoamérica y España, el artista andaluz no ha querido pasar por alto el enorme reto que semejante trabajo supuso para él y, por supuesto, la responsabilidad con la que afronta ahora el veredicto de los espectadores.

Publicidad

"Tener una canción en una película tan importante es vivir un sueño, quizá el sueño más importante de un proyecto de Disney", ha confesado el intérprete en la presentación de 'Frozen 2' en España, justo antes de reconocer que no lo tuvo precisamente fácil debido a los altísimos estándares de calidad ligados al legendario repertorio musical de la multinacional.

"Disney es muy estricta con estas cosas. Cuando te toca hacer la versión en castellano del original de una película, no te puedes salir prácticamente de nada. Por eso no hemos podido cambiar la tonalidad y las melodías son casi las mismas. No sabía que había detrás de la montaña y para verlo hay que subir", ha explicado sobre una forma de trabajar con la que no estaba familiarizado.

El astro de la música, casado con la modelo Rosanna Zanetti y padre de dos hijos Ella (9) y el pequeño Matteo (seis meses), ha finalizado su intervención redirigiendo la atención al entusiasmo que le invade, independientemente del enorme desafío que le presentó la tarea, al ver su nombre asociado para la posteridad con la eterna "fábrica de sueños", fundada hace casi ya 100 años. "Me gustan todos los tipos de público y el infantil mola mucho. Ellos son los que te dan el cariño y los que comparten contigo tu música", ha añadido.