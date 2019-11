Showbiz • 28 Nov 2019 - 10:46 AM

A lo largo del último año la gran mayoría de estrellas de cine que en el pasado cantaban las alabanzas de Woody Allen tras ponerse a sus órdenes le han ido dando la espalda poco a poco: Rebecca Hall y Timothée Chalamet, por ejemplo, donaron en su totalidad el dinero que recibieron respectivamente por las películas "Vicky Cristina Barcelona" y "A Rainy Day in New York" para mostrar de alguna manera su apoyo a Dylan Farrow, la hija adoptiva del cineasta que sostiene que su padre abusó sexualmente de ella cuando era una niña.

Aunque esas acusaciones se remontan a 1992, los movimientos #MeToo y los artículos escritos por Ronan Farrow hermano de Dylan han vuelto a abrir el debate sobre la posible culpabilidad de Woody Allen o lo ético de la investigación judicial que se cerró en su día sin que se le acusara formalmente.

Solo unos pocos como Alec Baldwin, Diane Keaton o Scarlett Johansson se han mantenido fieles a la figura del director. Por eso ha llamado ahora poderosamente la atención que Vanessa Hudgens, la antigua estrella de High School Musical que últimamente ha cosechado sus mayores éxitos profesionales en producciones navideñas de Netflix, haya decidido mencionarle libremente en la lista de cineastas con los que le gustaría trabajar en un futuro.

"Me encantan sus películas. 'Vicky Christina Barcelona' es una de mis favoritas", ha afirmado en una conversación con Los Angeles Times en la que ha respondido de la siguiente manera a la cuestión de si resultaría moralmente reprochable contribuir a encumbrar a un posible depredador sexual.

"No le conozco personalmente. Solo sé lo que he leído al respecto. Y lo cierto es que me encantan sus filmes y los mundos románticos que sabe crear", ha concluido.