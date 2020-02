SHOWBIZ • 26 Feb 2020 - 09:54 AM

Aunque ejerció de temible pero discreto villano en la trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale y dirigida por el reputado Christopher Nolan entre 2005 y 2012, lo cierto es que el actor Liam Neeson ha dejado patente en su última entrevista una clara animadversión por el cine de superhéroes, tanto por lo exigente de la preparación física que acarrea como por el escaso interés que siente ante el exceso de efectos especiales o las secuencias repletas de acrobáticas peleas.

"Te voy a ser sincero, no me veo haciendo más cosas de esas. No soy un gran fan del género, creo que es Hollywood sacando toda su artillería y exhibiendo sus avances técnicos y demás. Admiro el trabajo y el talento que todo esto implica, pero no me apetece tener que machacarme en un gimnasio tres horas al día para tener que enfundarme en un traje de velcro con capa", ha explicado el intérprete irlandés en conversación con 'Entertainment Tonight'.

De la misma forma, el carismático intérprete ha querido recordar su paso por otra de las franquicias más innovadoras a nivel visual del cine comercial, 'Star Wars', para reconocer que, al margen de lo disfrutable que fuera su experiencia en la cinta 'La amenaza fantasma' (1999) por el carácter novedoso de la misma, acabó convencido de que ese universo tan particular no estaba hecho para él.

"Fue muy interesante porque era algo completamente nuevo para mí. El caso es que teníamos que actuar delante de pelotas de tenis que, eventualmente, se convertirían en monstruos y otras criaturas por arte de magia. Fue algo muy enriquecedor a nivel interpretativo, porque había que dar credibilidad a todo ello, pero acabé exhausto. Fue la primera y la última", ha añadido en su entrevista.