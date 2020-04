SHOWBIZ • 20 Abr 2020 - 01:07 PM

Las peleas cuerpo a cuerpo que se sucederán a lo largo de la trama argumental de 'Wonder Woman 1984', la secuela de la exitosa película que sobre la superheroína de DC dirigió Patty Jenkins en el año 2017, serán algo más acrobáticas y "femeninas", en palabras de la propia cineasta, al menos en comparación con las que dominaron buena parte de la primera entrega.

Para alcanzar este objetivo, según ha afirmado por su parte Gal Gadot, la actriz que da vida a la princesa de Themyscira -o Diana Prince cuando ha de ocultar su verdadera identidad-, el equipo del esperado filme no ha dudado en tomar inspiración de las elegantes y espectaculares coreografías que han hecho del Cirque du Soleil uno de los mayores exponentes del circo moderno.

Publicidad

"Los hombres luchan como hombres, y yo no quiero que las mujeres parezcan hombres peleando. Queremos que luchen como las mujeres que son, y ese es uno de los aspectos que hemos tenido muy en cuenta para esta clase de escenas", ha afirmado con rotundidad la realizadora en conversación con la revista británica Empire.

"Las funciones del Cirque du Soleil son una belleza. Y Patty nos dijo: 'Esto debería servirnos de inspiración para las secuencias de acción'. Claro, en ese momento me quedé mirándola y le pregunté: '¿Pero cómo hago yo eso?'. Y ella me respondió: 'No te preocupes, no sabrás cómo hacerlo hasta que lo hagas'", ha bromeado la que fuera soldado del ejército israelí en la misma entrevista.

Una de las novedades más esperadas de 'Wonder Woman 1984' es la presencia de la actriz y también cómica Kristen Wiig, famosa entre otros trabajos por sus muchos años en el programa satírico 'Saturday Night Live', en el papel de la gran villana Cheetah, quien acaba desarrollando una gran hostilidad hacia su antigua compañera como resultado de la gran envidia que siente por ella.

"Lo que convierte a Barbara en Cheetah es sentir que jamás será tan buena como Diana. Me recuerda a algunas personas que he conocido en la vida que tienen grandes problemas de seguridad y baja autoestima, pero que cuando empiezan a perder la timidez acaban desplegando todo ese resentimiento tan feo que han venido acumulando durante todos esos años", ha explicado Patty Jenkins.