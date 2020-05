Louis Leterrier se postula como reemplazo de David Ayer en "Bright 2"

EFE • 7 May 2020 - 08:25 AM

Louis Leterrier está negociando con Netflix dirigir la secuela de "Bright" (2017) y reemplazar de esta forma al realizador David Ayer, informó el medio especializado Deadline.

Si llegara finalmente a un acuerdo, el cineasta francés se pondría al frente de esta película que mezclará fantasía y acción policial y a la que regresarán como protagonistas Will Smith y Joel Edgerton.

Publicidad

La variada filmografía de Leterrier incluye títulos como "The Transporter" (2002), "Danny the Dog" (2005), "The Incredible Hulk" (2008), "Clash of the Titans" (2010) o "Now You See Me" (2013).

Leterrier tiene experiencia con Netflix ya que fue el director de "The Dark Crystal: Age of Resistance", una serie que servía de precuela a "The Dark Crystal" (1982), el clásico filme de fantasía que dirigieron Jim Henson y Frank Oz.

David Ayer se puso tras las cámaras en "Bright" y estaba previsto que también tomara las riendas de su continuación.

Pero Deadline señaló que Ayer tuvo que renunciar a "Bright 2" porque ya está muy ocupado con la reinterpretación de "The Dirty Dozen" para Warner Bros. y con otros proyectos para Netflix.

No obstante, Ayer sí figurará en los créditos de esta nueva cinta como guionista por su trabajo junto a Evan Spiliotopoulos.

Su guion para la continuación de "Bright" será ahora retocado por T.S. Nowlin.

"Bright", una de las primeras superproducciones en el cine de Netflix, mostraba un Los Ángeles (EE.UU.) donde habitan orcos, seres humanos y elfos.

Ahí, Ward (Will Smith) es un policía que colabora con el oficial orco Jakoby (Joel Edgerton) para superar sus diferencias y evitar que una varita mágica caiga en manos equivocadas.

Esta cinta también contaba en su reparto con la participación de Noomi Rapace y el venezolano Édgar Ramírez y, pese a recibir unas críticas muy malas por parte de la prensa, tuvo el respaldo de los usuarios de la plataforma digital.