La jornada de ayer domingo en el Festival de San Sebastián no dejó indiferente a nadie, y no solo porque el actor Johnny Depp hizo acto de presencia -dos horas más tarde de lo previsto, según los reporteros allí congregados- en el paseo marítimo de la ciudad para presentar el documental 'Crock of Gold', el cual competirá en la sección oficial.

De hecho, la actriz Blanca Suárez y su pareja, el también actor Javier Rey, concentraron buena parte de las miradas y los flashes de los allí presentes, deseosos de comprobar con sus propios ojos la buena sintonía y el nivel de complicidad que une a los dos enamorados tanto en el ámbito profesional como en el personal.

La pareja protagoniza la esperada cinta 'El verano que vivimos', dirigida por Carlos Sedes y cuya banda sonora corre a cargo nada menos que de Alejandro Sanz, quien también posó sonriente ante los fotógrafos que retrataban a todos los profesionales del cine que se han venido dando cita en el Kursaal donostiarra. "Justo en medio del arte y la vida vive el cine", ha escrito posteriormente el artista en sus redes sociales.

En lo que a Blanca y Javier respecta, la verdad es que los intérpretes no decepcionaron a quienes esperaban algún que otro gesto de cariño y confianza entre ellos, como el momento en que la artista no dudó en arreglar el pelo de su chico para que estuviera impecable ante los reporteros gráficos. Tanto ella como su novio y coprotagonista de la cinta han venido compartiendo varias instantáneas en sus respectivos perfiles de Instagram con los que resumir un día muy especial.

La que fuera protagonista de 'Las chicas del cable' optó por un atuendo elegante pero informal para su llegada a la ciudad guipuzcoana -una maxichaqueta combinada con unas llamativas zapatillas de Gucci-, mientras que para la presentación propiamente dicha de su película, Blanca se enfundó en un discreto y favorecedor vestido negro que resultaba ideal para los últimos coletazos del verano.