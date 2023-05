Cartelera de cine: Estos son los estrenos para este fin de semana en Panamá

Bajo la dirección de Louis Leterrier, conocido por títulos como Clash of the Titans y The Incredible Hulk, Rápido y Furioso Fast X cuenta con las actuaciones de Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang. Además de figuras como Jason Statham, John Cena y las ganadores del Oscar, Hellen Mirren y Charlize Theron.