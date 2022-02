"Casi me da algo": Abner Benaim sobre la preselección a los Oscar de "Plaza Catedral"

"A mi casi me da algo porque bueno hay dos opciones, o que lo anunciaron muy temprano y por eso lo borraron, o que se equivocaron y por eso lo borraron, y ahora qué hago...me fui a la cocina, limpié toda la cocina, hice todos los trastes, me metí el teléfono al bolsillo y una hora y media después, algo así, empezó a sonar el teléfono con las felicitaciones ya oficiales...", contó Benaim durante una entrevista con el propio Juan Carlos Arciniegas.

Luego de escuchar atento su anécdota y la preocupación que generó su publicación, el presentador le pidió disculpas al director y le explicó el motivo por el cual decidió publicar el anuncio.

"...Nunca te dicen a qué hora va a ser el anuncio, pero a mi me llegó ese anuncio a mi correo del trabajo, y yo claro, salté de la emoción, dije mierco...porque yo soy periodista, trabajé en una agencia de noticias donde si no salías de primero, pues, la competencia te comía, entonces, lo saco y me doy cuenta que nadie reacciona de mis colegas y voy a buscar y decía que había un embargo, ya ay mismo lo tuve que borrar...", contó el reconocido presentador colombiano.

https://twitter.com/JuanCarlosCNN/status/1488668719752437761 La angustia que provoqué al director panameño Abner Benaim, cuando se supo que su película #PlazaCatedral avanzó como semifinalista en la carrera por una nominación al Oscar.https://t.co/wqnFT6KvHt via @CNNEE — Juan C Arciniegas (@JuanCarlosCNN) February 2, 2022

¿Cuándo anunciarán las nominaciones a los Premios Oscar?

Panamá, con "Plaza Catedral" se encuentra entre las 15 películas preseleccionadas en la categoría Mejor Película Internacional en los Premios Oscar, de estas 15 seleccionarán 5 que tendrán la oportunidad de ser nominadas y pasar a la gala final de los premios más importantes de la industria cinematográfica mundial.

PLAZA CATEDRAL Trailer Oficial - Próximamente SOLO EN CINES

El anuncio de los nominados en todas las categorías de los Premios Oscar 2022, será realizado el próximo martes 8 de febrero en horas de la mañana.

El mismo se hará, al igual que en los últimos años, en dos partes y podrá seguirse en directo desde los sitios oficiales de la Academia (oscar.com y oscars.org) y sus cuentas de YouTube, Twitter y Facebook.