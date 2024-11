"Cómo entrenar a tu dragón" live-action ¡Ya hay fecha de estreno!

La película, basada en la obra de Cressida Cowell, mantiene la esencia de la historia original. Hipo, un joven vikingo que lucha por cumplir las expectativas de su tribu como cazador de dragones, verá cómo su destino cambia tras conocer a Desdentao, un dragón que le enseñará importantes lecciones sobre amistad y comprensión.

Personajes y tráiler de Cómo entrenar a tu dragón

image.png

El reparto incluye a Mason Thames (The Black Phone) como Hipo, Nico Parker (The Last of Us) como Astrid, y al icónico Gerard Butler (300), quien regresa para dar vida a Estoico el Vasto, jefe de la isla Mema y padre de Hipo.

El tráiler, ya disponible, promete una adaptación fiel a la película animada, con escenas emblemáticas recreadas en un contexto visualmente espectacular. El rodaje tuvo lugar en Irlanda del Norte, aprovechando sus paisajes para recrear la atmósfera vikinga de la Isla Mema.

Mientras tanto, los fans pueden revivir las películas originales. Aunque la primera entrega no está en plataformas de streaming, puede adquirirse en formato VoD. Las secuelas, en cambio, están disponibles en Netflix.

Con una atención al detalle que busca respetar la esencia de la animación, esta nueva versión apunta a ser un hito para la franquicia y sus seguidores.