HBO confirma adelanto en el estreno de episodios de "El Caballero de los Siete Reinos"

Nueva serie de HBO, "El Caballero de los siete reinos". HBO

La plataforma de streaming HBO anunció una modificación en el calendario de estrenos de "El Caballero de los Siete Reinos", al adelantar la emisión del cuarto episodio de la serie ambientada en el universo de Juego de Tronos. La decisión forma parte de una estrategia para maximizar el alcance del capítulo entre la audiencia.

Según información oficial de la cadena, el episodio estará disponible en la plataforma desde el viernes 6 de febrero , dos días antes de su fecha habitual de estreno.

Motivo del adelanto

El ajuste responde a que la fecha original de lanzamiento coincidía con la Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos. HBO busca evitar que el estreno se vea opacado por la alta competencia en audiencia que genera este acontecimiento deportivo.

Con este adelanto, la compañía espera que los seguidores puedan disfrutar del nuevo episodio sin interferencias en la programación.

La serie dentro del universo de Juego de Tronos

"El Caballero de los Siete Reinos" se sitúa varias décadas antes de los hechos narrados en Juego de Tronos y sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg. La producción ha sido bien recibida por los fanáticos, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de HBO dentro de la franquicia.

La cadena indicó que, por el momento, los siguientes episodios mantendrán su programación regular. Cualquier nuevo cambio será comunicado a través de sus canales oficiales.