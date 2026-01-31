Oscars 2026: los nombres y películas que dominan las nominaciones y ya marcan tendencia

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, donde las grandes estrellas y las películas más destacadas del año compitan por las estatuillas doradas.
Actores y actrices que concentran la atención
- Cillian Murphy, reconocido por su poderosa interpretación en Oppenheimer, una de las películas más comentadas del año.
- Emma Stone, nominada por su papel protagónico en Poor Things, donde despliega una actuación arriesgada y transformadora.
- Bradley Cooper, destacado por Maestro, producción que combina actuación, dirección y narrativa biográfica.
- Lily Gladstone, celebrada por su trabajo en Killers of the Flower Moon, una actuación cargada de fuerza emocional y profundidad histórica.
Películas que dominan las nominaciones
- Oppenheimer, de Christopher Nolan, lidera múltiples categorías por su impacto técnico y narrativo.
- Poor Things, de Yorgos Lanthimos, se consolida como una de las propuestas más originales del año.
- Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, destaca por su peso histórico y elenco estelar.
- Maestro, centrada en la vida de Leonard Bernstein, refuerza el cine biográfico en esta edición.
Las nominaciones al Oscar confirman qué nombres y producciones están definiendo el pulso del cine actual, en una carrera que promete una de las galas más comentadas de los últimos años.