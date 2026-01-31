Oscars 2026: los nombres y películas que dominan las nominaciones y ya marcan tendencia

Premios Oscars 2026. oscars.org

Por Christopher Perez La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, donde las grandes estrellas y las películas más destacadas del año compitan por las estatuillas doradas.

Cillian Murphy , reconocido por su poderosa interpretación en Oppenheimer, una de las películas más comentadas del año.

, reconocido por su poderosa interpretación en Oppenheimer, una de las películas más comentadas del año. Emma Stone , nominada por su papel protagónico en Poor Things, donde despliega una actuación arriesgada y transformadora.

, nominada por su papel protagónico en Poor Things, donde despliega una actuación arriesgada y transformadora. Bradley Cooper , destacado por Maestro, producción que combina actuación, dirección y narrativa biográfica.

, destacado por Maestro, producción que combina actuación, dirección y narrativa biográfica. Lily Gladstone, celebrada por su trabajo en Killers of the Flower Moon, una actuación cargada de fuerza emocional y profundidad histórica. Películas que dominan las nominaciones Oppenheimer , de Christopher Nolan, lidera múltiples categorías por su impacto técnico y narrativo.

, de Christopher Nolan, lidera múltiples categorías por su impacto técnico y narrativo. Poor Things , de Yorgos Lanthimos, se consolida como una de las propuestas más originales del año.

, de Yorgos Lanthimos, se consolida como una de las propuestas más originales del año. Killers of the Flower Moon , dirigida por Martin Scorsese, destaca por su peso histórico y elenco estelar.

, dirigida por Martin Scorsese, destaca por su peso histórico y elenco estelar. Maestro, centrada en la vida de Leonard Bernstein, refuerza el cine biográfico en esta edición. Las nominaciones al Oscar confirman qué nombres y producciones están definiendo el pulso del cine actual, en una carrera que promete una de las galas más comentadas de los últimos años.