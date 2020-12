Argentino Don Julio, mejor restaurante de A.Latina en difícil año por covid

EFE • 13 Dic 2020 - 03:00 AM

Don Julio, de Argentina, fue elegido este jueves en una ceremonia virtual como el número uno de la lista de "Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica", en un año en el que el sector se vio fuertemente golpeado por la pandemia del coronavirus.

La pasión por la carne ha hecho de este lugar, ubicado en el barrio Palermo, de Buenos Aires, uno de los espacios obligados de visitar para quienes desean disfrutar de los filetes de entraña o el bife de cuadril, dos de los cortes más populares del galardonado mesón y los recomendados por el propietario, Pablo Rivero.

Según los organizadores de "Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica", de Don Julio se destaca que "toda la carne proviene de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto, criado en el campo a las afueras de Buenos Aires".

Además, la carne se almacena en un frigorífico con clima controlado durante al menos 21 días para alcanzar la madurez óptima y luego se cocina en una parrilla tradicional de hierro en "V".

Rivero, hijo y nieto de ganaderos establecidos de Rosario (Argentina), abrió el restaurante en 1999 cuando tenía poco más de 20 años.

El comedor está instalado en un edificio que data del siglo XIX, con las paredes interiores revestidas de botellas de vino vacías y comensales de todo el mundo dejan su huella al firmar las etiquetas.

LOS MEJORES ENTRE LOS MEJORES

Para llevar a cabo la elección de "Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica" 250 expertos se dieron a la tarea de buscar la más exquisita experiencia gastronómica entre enero de 2019 y marzo de 2020, justo antes de que empezara el confinamiento por la pandemia.

Tras Don Julio se ubicó en el segundo lugar el peruano Maido, del chef Mitsuharu "Micha" Tsumura, que en las dos ediciones anteriores se había quedado con el primer puesto por fusionar a la perfección la gastronomía de Perú y Japón.

Entre los 10 mejores se ubicaron también, en orden, en el tercer lugar Central (Perú), A Casa do Porco (Brasil), Pujol (México), Boragó (Chile), El Chato (Colombia), Mishiguene (Argentina), Rosetta (México) y Osso (Perú).

La ceremonia de hoy comenzó con un emotivo homenaje a los restaurantes que cerraron este año como consecuencia de la crisis económica que trajo consigo la cuarentena, mensajes de apoyo por parte de chef alrededor del mundo, y recordando a las víctimas mortales que ha dejado el virus.

RESTAURANTES HAN MOSTRADO FUERZA PARA REINVENTARSE

"Sin duda, el sector ha cambiado mucho desde marzo y todos los chefs y propietarios de restaurantes se han visto obligados a reconsiderar, reajustar y priorizar", dijo a Efe el director del evento, William Drew.

La pandemia, agregó, "ciertamente ha desafiado a los restaurantes económicamente ya que es la mayor crisis que el sector de la hospitalidad ha enfrentado en su existencia moderna. Sin embargo, ha demostrado su agilidad y resistencia en estos tiempos para mantenerse en el negocio y también para ayudar a quienes más necesitan alimentarse".

Para nadie es un secreto que en 2020 los menús tuvieron que simplificarse para estar centrados en los productos que están disponibles o crearse con una cadena de suministro restringida.

Además, la crisis actual "ha reforzado el papel vital que los restaurantes desempeñan en la cultura" al proveer "un entendimiento mutuo en cuanto a las conexiones humanas y fomentar el desarrollo económico", comentó.

Por ello, si bien la misión de la lista de "Los 50 Mejores" es celebrar la excelencia gastronómica de la región, este año se destacó en particular la solidaridad de la comunidad de restauranteros latinoamericanos y su resistencia.

A futuro, analizó Drew, "podemos ver por la reacción mundial que el sector de restaurantes se mueve y piensa tan rápido como cualquier otra industria".

En ese sentido, "el siguiente paso será el apoyo continuo de los consumidores y viajeros de toda la región porque, en última instancia, esto le ayudará a sobrevivir y, a su debido tiempo, a prosperar de nuevo", sostuvo el experto.

RECONOCIMIENTO A LO LARGO Y ANCHO DE LA REGIÓN

El pasado 20 de octubre la chef brasileña Janaina Rueda fue galardonada con el premio "Ícono de América Latina 2020" por su "fuerte sentido de responsabilidad social, calor, carisma e impulso por crear un mundo mejor".

Durante la gala de este jueves, Rueda, copropietaria del restaurante O Bar da Dona Onça y del aclamado A Casa do Porco, ambos en Sao Paulo, recibió la mención especial.

Al anunciar el galardón, los organizadores aseguraron que la brasileña "es reconocida como un icono desde hace mucho por su comunidad y es hora de que el mundo lo sepa".

De hecho, se dio a conocer que cuando en Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en América, después de Estados Unidos, se ordenó cerrar los restaurantes para evitar la propagación del virus, Rueda reunió a casi mil chefs y trabajadores de la hostelería con el propósito de exigir apoyo financiero del Gobierno para el sector, uno de los más golpeados por la crisis económica.

Asimismo, convirtió su restaurante en un centro de distribución de productos de higiene personal destinados a las comunidades más vulnerables de Sao Paulo.

Otro galardón que se entregó, el "Estrella Damm Chefs Choice Award 2020", fue para la colombiana Leonor Espinosa, una chef que une desde 2007 arte, política y gastronomía en su restaurante Leo, en Bogotá, que ocupó el puesto 27.

Para ello, el concepto de Espinosa se basó en encontrar formas innovadoras de incorporar especies biológicas poco utilizadas a un nuevo tipo de cocina colombiana moderna.

Trece años después de abrir las puertas de Leo, la idea ha resistido la prueba del tiempo, ya que el lugar ha sido votado en seis ediciones de "Los 50 mejores Restaurantes de América Latina" y se convirtió en el primero de Colombia en ingresar a "Los 50 Mejores" del mundo en 2019.

Por su parte, Fauna, de México, dirigido por los cocineros David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva, obtuvo el "Premio Miele One To Watch 2020" por la contribución que realiza a la industria de la restauración como talento emergente, ya que aunque todavía no está en la lista tiene el potencial que se necesita para alcanzar tal honor.

Como parte del diverso escenario gastronómico de la región, este año se creó "El Espíritu de América Latina", una colección de restaurantes sin ranking pero que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y cocinas locales.

"Esta colección no sólo celebra a los restaurantes que han aportado a la escena gastronómica de su país sino también a aquellos que han hecho mucho más por sus comunidades. Los vemos como la representación y la encarnación del espíritu de la hospitalidad latinoamericana", puntualizó Drew.