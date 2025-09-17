Burger King y Popeyes abren sus puertas en Westland Mall: más sabor y experiencias para toda la familia

Westland Mall da la bienvenida a dos gigantes de la comida rápida con la llegada de: Burger King y Popeyes , que inauguran oficialmente sus restaurantes en los estacionamientos del centro comercial para ofrecer a los visitantes una experiencia única, llena de sabor, calidad y tradición.

Con estas aperturas, las reconocidas cadenas de comida rápida famosas por su auténtico sabor, alcanza un total de 8 locales en el país con estrategia Co-branding, consolidando su presencia y compromiso con el mercado panameño, sumando dos marcas icónicas reconocidas en todo el mundo.

BURGER NIK - POPEYES - 02

En Burger King, los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar del inconfundible sabor a la parrilla de su clásico Whopper, acompañado de la innovación constante en su menú y promociones especiales pensadas para toda la familia.

Por su parte, Popeyes llega con su auténtico sabor al estilo de Louisiana, famoso por su pollo marinado y crujiente, así como sus irresistibles acompañamientos que han conquistado a millones de fanáticos en diferentes países.

BURGER NIK - POPEYES - O1

Ambas marcas, bajo un mismo techo con un diseño moderno de dos pisos y una ambientación vanguardista, buscan convertirse en el punto de encuentro ideal para quienes desean compartir buenos momentos, disfrutar de productos de calidad y vivir la mejor experiencia en un ambiente agradable y precios competitivos. Además, ofrecen área de juegos, auto servicio y servicio a domicilio para quiénes desde casa desea hacer sus pedidos.

Con esta inauguración, Burger King y Popeyes invitan a todos sus clientes a celebrar juntos, disfrutar del mejor sabor y ser parte de este nuevo capítulo gastronómico en el corazón del área oeste de Arraiján.