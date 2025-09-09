St. Georges Bank lanza la tarjeta Mastercard Premia Black.

St. Georges Bank, comprometido con el bienestar de sus clientes y con el objetivo de ofrecer experiencias excepcionales, anuncia el lanzamiento de la tarjeta de crédito Mastercard Premia Black, un producto premium que está diseñado para elevar el estilo de vida de sus tarjetahabientes mediante beneficios exclusivos y diferenciados.
Entre los beneficios destacados de la tarjeta Mastercard Premia Black se incluyen la doble acumulación de Puntos Promerica, hasta 15,000 puntos de bienvenida, acceso a salas VIP a través de LoungeKey, Valet Parking gratis en Multiplaza, Pacific Center y Dream Plaza, experiencias exclusivas con Priceless Cities, además de otros privilegios diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
Para mayor información y para solicitar su tarjeta Mastercard Premia Black pueden contactarnos a vía WhatsApp 6613-7710, al teléfono 270-5000 o visitar el sitio web oficial: www.stgeorgesbank.com.