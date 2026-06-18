Cementos Progreso reconoce la excelencia en la construcción panameña con una histórica edición regional de sus premios

Cementos Progreso celebró una nueva edición del Premio a la Excelencia, el máximo reconocimiento para el sector de la construcción en la región, que este año marca un hito al convertirse por primera vez en un certamen de alcance regional.

La edición 2026 integra formalmente proyectos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Belice y Guatemala, destacando las obras que impulsan el desarrollo urbano a través de la innovación, la sostenibilidad y la calidad constructiva.

Durante la gala realizada en Panamá, se reconocieron proyectos finalistas desarrollados en los últimos cinco años, cuyas propuestas sobresalen por su impacto arquitectónico, ambiental, social y constructivo. Los ganadores locales avanzarán a una gran final regional que se celebrará en Guatemala en agosto de 2026, donde competirán por el máximo galardón de la industria.

Las obras participantes abarcan diversas categorías, desde proyectos residenciales y comerciales hasta complejos industriales e importantes infraestructuras, reflejando el crecimiento y la evolución del sector de la construcción en la región.

El proceso de evaluación considera criterios relacionados con la innovación arquitectónica, la eficiencia ambiental, el impacto social y el cumplimiento de los más altos estándares constructivos y de seguridad, promoviendo así las mejores prácticas dentro de la industria.

Con más de 125 años de trayectoria, Cementos Progreso reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la infraestructura de Panamá, impulsando iniciativas que reconocen el talento y la visión de quienes construyen el futuro del país.

Bajo su propósito de “Construir juntos el país donde queremos vivir”, la compañía continúa consolidándose como un aliado estratégico para el crecimiento de la industria de la construcción en la región.