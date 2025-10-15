CliniLab Panamá y Northwell Health se alían para ofrecer atención médica de clase mundial en el país.

CliniLab Panamá, red nacional de laboratorios clínicos y centros médicos con presencia en diversas provincias del país, anunció una alianza estratégica con Northwell Health – Lenox Hill Hospital, uno de los sistemas de salud más reconocidos de Estados Unidos,CliniLab Panamá y Northwell Health se alían para ofrecer atención médica de clase mundial en el país. con el propósito de acercar servicios médicos de alta complejidad y estándares internacionales de atención a los pacientes panameños.

Northwell Health, con ingresos anuales que superan los 22 mil millones de dólares, más de 104,000 colaboradores, 28 hospitales y 1,000 centros ambulatorios, es uno de los sistemas de salud más grandes e innovadores de Estados Unidos. Reconocido por su excelencia en cardiología, neurología y oncología, el sistema promueve la investigación médica y la educación a través de su red de hospitales, entre los que destaca Lenox Hill Hospital. Ubicado en Nueva York, Lenox Hill ha sido clasificado por U.S. News & World Report dentro de los mejores hospitales del país en varias especialidades médicas.

CliniLab Panamá se ha consolidado como referente nacional en atención médica integral, diagnósticos de precisión y salud ocupacional.

Por su parte, CliniLab Panamá se ha consolidado como referente nacional en atención médica integral, diagnósticos de precisión y salud ocupacional, contando con laboratorios clínicos, imagenología y servicios médicos especializados.

A través de esta sociedad, ambas instituciones implementarán un programa conjunto que incluye:

Consultas virtuales con especialistas internacionales.

Coordinación y traslado de pacientes para cirugías o tratamientos especializados en Estados Unidos.

Educación médica continua y transferencia de conocimiento técnico y clínico.

“Esta alianza marca un antes y un después para la salud en Panamá”, expresó David Román, presidente de CliniLab Panamá. “Nuestros pacientes tendrán acceso directo a estándares globales sin tener que salir del país".

“Nos complace colaborar con nuestros socios CliniLab Panamá, quien cuenta con la calidad diagnóstica que comparte nuestra pasión por la innovación y el cuidado centrado en el paciente”, afirmó Joe Leggio, Vicepresidente de Relaciones Internacionales y Conserjería en Northwell Health – Lenox Hill Hospital. “Juntos, trabajaremos para elevar la calidad de los servicios médicos en la región”.

Esta colaboración representa un paso decisivo hacia un modelo de salud más conectado, moderno y accesible para los panameños.