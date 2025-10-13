Nissan revoluciona la movilidad en Panamá con el lanzamiento de la nueva X-Trail e-POWER

Nissan presentó oficialmente en el Panamá Motor Show la nueva X-Trail e-POWER, marcando el inicio de la rebelión eléctrica en el país. La marca japonesa redefine el concepto de conducción eléctrica con una propuesta única: un vehículo que se impulsa 100% con energía eléctrica sin necesidad de enchufarse.

Durante el evento, Diego Poma, Gerente de País de Excel Panamá, destacó el papel de la marca en la evolución de la movilidad: "La movilidad en Panamá evoluciona todos los días, y con e-POWER ofrecemos una solución pensada para la vida real. Conducir eléctrico ahora es posible sin cambiar tu rutina."

Tecnología e-POWER: la energía viaja contigo

A diferencia de los híbridos tradicionales, la tecnología e-POWER de Nissan utiliza dos motores eléctricos como única fuente de propulsión y un motor a gasolina de compresión variable actúa como generador, recargando la batería en movimiento. El resultado es una aceleración lineal, silenciosa y potente, con autonomía de hasta 1000 km gracias a su tanque de 40 litros.

Este sistema entrega una experiencia de conducción eléctrica auténtica, eliminando la dependencia de infraestructura de carga y brindando eficiencia, bajo consumo y menor mantenimiento.

e-4ORCE: potencia y control en las cuatro ruedas

La nueva X-Trail e-POWER e-4ORCE incorpora tracción integral eléctrica de última generación. Su doble motor eléctrico —uno en cada eje— distribuye el torque de forma independiente hasta 10,000 veces por segundo, otorgando mayor estabilidad, agarre y confort en todo tipo de terreno. Esta tecnología se adapta constantemente a las condiciones del camino, garantizando seguridad y confianza al conductor.

Conducción inteligente: más control, más eficiencia

El innovador sistema e-STEP permite conducir con un solo pedal, utilizando la regeneración de energía para reducir la velocidad y optimizar la carga de la batería. Esto ofrece una conducción más fluida, reduce la fatiga y mejora la eficiencia energética, especialmente en entornos urbanos.

Por su parte, el EV Mode maximiza el funcionamiento eléctrico del vehículo, permitiendo desplazamientos silenciosos y sin emisiones en trayectos cortos o de baja velocidad. El sistema gestiona de manera inteligente la energía de la batería, priorizando el uso eléctrico y encendiendo el generador solo cuando es estrictamente necesario.

Edna Urrea, Sales Head de Nissan Panamá, lo resume así:

"Con e-POWER, el conductor experimenta lo mejor de un vehículo eléctrico —silencio, torque instantáneo y suavidad—, sin preocuparse por puntos de carga. Es la verdadera rebelión eléctrica."

Una nueva era para Nissan

Con este lanzamiento, Nissan reafirma su liderazgo en innovación y su compromiso con una movilidad más eficiente, tecnológica y emocional. La nueva X-Trail e-POWER ya está disponible en las sucursales de Nissan en la Ciudad, donde los interesados pueden conocerla y agendar su test drive.