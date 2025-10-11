Panamá marca un antes y un después en bienestar animal con los primeros huevos libres de jaula certificados por American Humane

En el marco de la celebración de la Semana del Día Mundial del Huevo, Huevos Caribeño anuncia el lanzamiento oficial de sus Huevos Libres de Jaula certificados por American Humane, convirtiéndose en la primera marca en Panamá en alcanzar este estándar internacional de bienestar animal.

Este logro representa un hito histórico para la industria avícola nacional, colocando a Panamá en el mapa global del consumo consciente y la producción sostenible.

¿Qué significa “Libres de Jaula”?

Provienen de gallinas criadas en galpones amplios y sin jaulas, con libertad para moverse, anidar y extender sus alas.Este sistema de crianza garantiza el cumplimiento de las cinco libertades del bienestar animal, reconocidas mundialmente: 1. Libertad de hambre y sed. 2. Libertad de incomodidad. 3. Libertad de dolor, heridas y enfermedades. 4. Libertad de miedo y estrés. 5. Libertad para expresar su comportamiento natural.

El respaldo de American Humane

Fundada en 1877, American Humane es la organización pionera en certificaciones de bienestar animal a nivel mundial.Su sello avala que los huevos cumplen con los más altos estándares internacionales en espacio, salud, alimentación y trato digno hacia las aves.

"Para los consumidores, este sello en el empaque es sinónimo de ética, confianza y calidad internacional", destacó Huevos Caribeño.

Un impacto positivo para Panamá y la región

image

La llegada de los Huevos Caribeño Libres de Jaula:* Ofrece a las familias panameñas la posibilidad de elegir, por primera vez, huevos con certificación internacional de bienestar animal.* Refuerza la competitividad de la industria avícola local, sentando un precedente para otros productores.* Posiciona a Panamá como referente regional en sostenibilidad e innovación.

Un proceso de certificación riguroso

El camino hacia la certificación tomó más de un año de preparación, capacitación y auditorías independientes que evaluaron infraestructura, bioseguridad y bienestar animal.

Un llamado al consumo responsable

“Invitamos a los panameños a buscar en los supermercados los Huevos Caribeño Libres de Jaula con el sello American Humane.Es una forma de celebrar la Semana del Día Mundial del Huevo apoyando el bienestar animal, eligiendo calidad y contribuyendo a una alimentación más consciente.”