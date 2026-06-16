Panamá Contenido Patrocinado -  16 de junio de 2026 - 17:41

Concurso Nacional de Oratoria cierra inscripciones: el camino hacia la gran final comienza ahora

El Concurso Nacional de Oratoria es un proyecto de ESG de +Móvil, administrado por la Fundación Más Móvil, con la coorganización del MEDUCA.

Concurso Nacional de Oratoria cierra inscripciones.

Concurso Nacional de Oratoria cierra inscripciones.

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El reloj ya corre. Con el cierre oficial de su período de inscripciones para la edición 2026, el Concurso Nacional de Oratoria da inicio a una de sus etapas más emocionantes: la preparación de cientos de jóvenes panameños que, desde sus centros educativos sueñan con alzar su voz y hacer historia el 22 de noviembre en la gran final.

La respuesta de los estudiantes superó todas las expectativas. A lo largo de las 16 regiones educativas del país, jóvenes de nivel medio se inscribieron de manera masiva, impulsados por la fuerza y vigencia del tema central de este año “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, presentado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Un tema que no solo los convoca académicamente, sino que habla directamente de su realidad, su generación y su futuro.

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Del 15 al 30 de junio, la fase de inducciones preparará a los participantes.

Una de las novedades de esta edición, marcó la diferencia desde el inicio: 21 colegios inscribieron más de 25 estudiantes a nivel nacional, algo nunca visto en la historia del concurso; permitiéndoles enviar un mayor número de finalistas a la fase regional. El resultado fue increíble, porque las regiones escolares con mayor representación son Panamá Oeste, Comarca Ngäbe Buglé, Panamá Centro, Bocas del Toro y Chiriquí, una muestra contundente del alcance nacional del concurso y de la diversidad de voces que este año van a representar sus escuelas.

Con el regreso de las vacaciones de primer trimestre, estudiantes y docentes retoman sus actividades con un propósito claro y un calendario exigente. Del 15 al 30 de junio, la fase de inducciones preparará a los participantes en profundidad sobre el tema central. En el mes de julio, los concursos internos en cada colegio definirán a quiénes tendrán el honor de representar a sus centros educativos. En agosto próximo, más de 290 colegios de todo el país y más de 333 estudiantes se enfrentarán en las eliminatorias regionales, mientras que el 17 de septiembre, 61 estudiantes llegarán a la Preselección Nacional, para afinar la punta de la pirámide, porque solo 15 finalistas llegarán a la gran final el 22 de noviembre, en el Teatro Anayansi de Atlapa.

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Más de 290 colegios de todo el país y más de 333 estudiantes se enfrentarán en las eliminatorias regionales.

Un tema que desafía y convoca a toda una generación

El tema oficial de la versión 2026, “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, ha encendido el entusiasmo de una generación que crece junto a la tecnología. En esta edición, la organización del concurso SENACYT y MEDUCA, invitan a los participantes a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada del talento humano, potenciando la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. Más allá del avance tecnológico, el verdadero desafío consiste en formar líderes capaces de utilizar estas herramientas con ética, responsabilidad y visión de futuro, valores que Panamá necesita en la próxima generación.

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En esta edici&oacute;n, invitan a los participantes a reflexionar sobre la inteligencia artificial.

En esta edición, invitan a los participantes a reflexionar sobre la inteligencia artificial.

Un proyecto con respaldo nacional

El Concurso Nacional de Oratoria es un proyecto de ESG de +Móvil, administrado por la Fundación Más Móvil, con la coorganización del Ministerio de Educación y el respaldo de un amplio grupo de instituciones gubernamentales, empresas privadas, misiones diplomáticas y medios de comunicación, unidos por el compromiso de fortalecer la educación y el liderazgo juvenil en Panamá.

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