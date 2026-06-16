Concurso Nacional de Oratoria cierra inscripciones: el camino hacia la gran final comienza ahora

El reloj ya corre. Con el cierre oficial de su período de inscripciones para la edición 2026, el Concurso Nacional de Oratoria da inicio a una de sus etapas más emocionantes: la preparación de cientos de jóvenes panameños que, desde sus centros educativos sueñan con alzar su voz y hacer historia el 22 de noviembre en la gran final.

La respuesta de los estudiantes superó todas las expectativas. A lo largo de las 16 regiones educativas del país, jóvenes de nivel medio se inscribieron de manera masiva, impulsados por la fuerza y vigencia del tema central de este año “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, presentado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Un tema que no solo los convoca académicamente, sino que habla directamente de su realidad, su generación y su futuro.

PHOTO-2026-06-16-16-52-40 Del 15 al 30 de junio, la fase de inducciones preparará a los participantes. Cortesía

Una de las novedades de esta edición, marcó la diferencia desde el inicio: 21 colegios inscribieron más de 25 estudiantes a nivel nacional, algo nunca visto en la historia del concurso; permitiéndoles enviar un mayor número de finalistas a la fase regional. El resultado fue increíble, porque las regiones escolares con mayor representación son Panamá Oeste, Comarca Ngäbe Buglé, Panamá Centro, Bocas del Toro y Chiriquí, una muestra contundente del alcance nacional del concurso y de la diversidad de voces que este año van a representar sus escuelas.

Con el regreso de las vacaciones de primer trimestre, estudiantes y docentes retoman sus actividades con un propósito claro y un calendario exigente. Del 15 al 30 de junio, la fase de inducciones preparará a los participantes en profundidad sobre el tema central. En el mes de julio, los concursos internos en cada colegio definirán a quiénes tendrán el honor de representar a sus centros educativos. En agosto próximo, más de 290 colegios de todo el país y más de 333 estudiantes se enfrentarán en las eliminatorias regionales, mientras que el 17 de septiembre, 61 estudiantes llegarán a la Preselección Nacional, para afinar la punta de la pirámide, porque solo 15 finalistas llegarán a la gran final el 22 de noviembre, en el Teatro Anayansi de Atlapa.

PHOTO-2026-06-16-16-52-40 (3) Más de 290 colegios de todo el país y más de 333 estudiantes se enfrentarán en las eliminatorias regionales. Cortesía

Un tema que desafía y convoca a toda una generación

El tema oficial de la versión 2026, “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, ha encendido el entusiasmo de una generación que crece junto a la tecnología. En esta edición, la organización del concurso SENACYT y MEDUCA, invitan a los participantes a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada del talento humano, potenciando la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. Más allá del avance tecnológico, el verdadero desafío consiste en formar líderes capaces de utilizar estas herramientas con ética, responsabilidad y visión de futuro, valores que Panamá necesita en la próxima generación.

PHOTO-2026-06-16-16-52-40 (1) En esta edición, invitan a los participantes a reflexionar sobre la inteligencia artificial. Cortesía

Un proyecto con respaldo nacional

El Concurso Nacional de Oratoria es un proyecto de ESG de +Móvil, administrado por la Fundación Más Móvil, con la coorganización del Ministerio de Educación y el respaldo de un amplio grupo de instituciones gubernamentales, empresas privadas, misiones diplomáticas y medios de comunicación, unidos por el compromiso de fortalecer la educación y el liderazgo juvenil en Panamá.