Do it Center lanza programa de beneficios para clientes profesionales

Afíliate a Do it Plus, el nuevo programa de beneficios para clientes profesionales. Programa de Do it Center.

Do it Center “Líder en soluciones para el Hogar” cuenta con 33 años en el mercado, ayudando a más panameños a mejorar su hogar y calidad de vida, a través de sus productos, servicios y atención en sus 29 sucursales a nivel nacional. Como parte importante de su crecimiento y trayectoria, hoy fortalece su oferta creando un programa exclusivo para ayudar a sus clientes empresariales, gremios y profesionales independientes a hacer crecer su negocio y llevar a cabo sus proyectos de manera exitosa.

Este nuevo programa es Do it Plus, el cual permitirá crear relaciones a largo plazo con los clientes pertenecientes a gremios, empresas o profesionales de diversos sectores como la construcción, plomería, electricidad, ebanistería, arquitectura, administradores de PH's, Colegios, Centros Comerciales, entre otros, generando confianza y compromiso con beneficios tangibles, que permiten que estos clientes se sientan reconocidos y distinguidos al realizar sus compras o solicitar asesoramiento con Do it Center.

La afiliación a Do it Plus es gratis; el cliente deberá presentar RUC o Cédula e indicar la profesión que ejerce.

Canales de afiliación de Do It Plus:

Todas las sucursales de Do it Center a nivel nacional.

Formulario Web en www.doitcenter.com.pa

Línea de WhatsApp: 6789-3489

Los beneficios que el cliente Do it Plus recibirá son:

Descuentos todo el año en categorías específicas.

Capacitaciones técnicas de proveedores.

Catálogo extendido de productos.

Cotizaciones en 2 horas o menos.

Entregadas garantizadas.

Pedidos Especiales.

Atención personalizada en sucursales.

Acumulación de puntos por las compras realizadas.

Todos estos beneficios y un servicio personalizado permitirán que nuestros clientes puedan llevar a cabo sus proyectos de forma más eficiente, representando un ahorro monetario y de tiempo.

Extendemos una invitación al sector de empresarial y de profesionales independientes para que se unan a Do it Plus y podamos construir juntos grandes proyectos.