Llega la nueva serie Galaxy S26 a Panamá

La nueva serie Galaxy S26 de Samsung ya está disponible en Panamá, acercando a los usuarios lo último en innovación móvil con funciones potenciadas por inteligencia artificial y avanzadas capas de seguridad. Los modelos Galaxy S26+ y S26 Ultra llegan al mercado local en puntos de venta autorizados de +Móvil.

Como parte del lanzamiento, los panameños podrán interactuar y probar de primera mano todas las capacidades de la serie Galaxy S26 en los espacios de experiencia diseñados para vivir la tecnología de forma inmersiva.

Beneficios exclusivos con +Móvil

Para celebrar este lanzamiento, los clientes postpago que renueven su contrato o aquellos que realicen portabilidad, podrán acceder a una oferta especial de introducción, al adquirir el Galaxy S26+ o el Galaxy S26 Ultra mediante el programa de Trade-In, los usuarios recibirán:

Galaxy Buds4 de regalo para completar su ecosistema.

para completar su ecosistema. Un año de cobertura de pantalla para mayor tranquilidad.

Foto2_NPWEB_Medcom La nueva serie Galaxy S26 de Samsung ya está disponible en Panamá. Cortesía

En +Móvil estamos contentos de incorporar la nueva serie Galaxy S26 en nuestros puntos de venta a nivel nacional, acercando a nuestros clientes lo último en innovación y tecnología móvil. Como una empresa TechCo, seguimos evolucionando para transformar la conectividad y ofrecer soluciones que impulsen la productividad y la seguridad de nuestros usuarios. Estamos convencidos de que estos dispositivos tendrán una excelente acogida en el mercado panameño. Señaló, Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de +Móvil.

Esta promoción es válida para planes desde B/.22 mensuales (a 24 meses). Los dispositivos están disponibles con precios al contado desde B/.959 para el modelo S26+ y B/.1,230 para el S26 Ultra, o bien en cuotas con abonos iniciales desde B/.87 y B/.126 respectivamente (en planes de B/.42). Estos beneficios estarán vigentes hasta el 19 de abril de 2026 o hasta agotar existencias (500 unidades de Buds4 disponibles).

Estamos convencidos de que la serie Galaxy S26 tendrá una excelente recepción en el mercado panameño. Estos dispositivos integran innovaciones que elevan la productividad y simplifican la vida cotidiana, permitiendo que la tecnología trabaje para las personas con la privacidad y seguridad que el entorno digital actual exige. Señaló Lorena Palau, Gerente de Producto de Samsung.

Foto3_NPWEB_Medcom El Galaxy S26 Ultra introduce la primera Pantalla de Privacidad integrada en un smartphone. Cortesía

Privacidad pionera en la industria: El Galaxy S26 Ultra introduce la primera Pantalla de Privacidad integrada en un smartphone, diseñada para proteger la información personal en espacios públicos como transporte o cafeterías, sin necesidad de accesorios adicionales. Además, incluye funciones como Call Screening con IA, que ayuda a identificar llamadas sospechosas, y nuevas capas de seguridad respaldadas por Samsung Knox, reforzando la protección de datos en la era de la IA.

El sistema de cámaras Galaxy más avanzado: La serie Galaxy S26 redefine la fotografía móvil con mejoras significativas en captura y edición. Con sensores que captan un 47% más de luz y herramientas como Photo Assist, cualquier usuario puede ahora transformar una foto cotidiana en una obra maestra solo con escribir las instrucciones o prompts de lo que deseas cambiar o añadir.

Mejor desempeño en condiciones de poca luz con Nightography Video mejorado.

Mayor estabilidad en video gracias al Bloqueo Horizontal .

. Edición inteligente con Galaxy AI, que permite modificar imágenes con simples indicaciones de texto.

Herramientas como Photo Assist y Creative Studio para crear y personalizar contenido fácilmente. Todo el proceso —captura, edición y compartir— ocurre de forma intuitiva, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Disponibilidad

La línea llega en una sofisticada paleta de colores que incluye Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo, junto a un ecosistema de accesorios diseñados para elevar la experiencia de IA móvil al siguiente nivel. Además, Samsung reafirma su compromiso con la durabilidad ofreciendo hasta siete años de actualizaciones de seguridad.