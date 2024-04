Flor de Caña abre inscripciones en Panamá para el Sustainable Cocktail Challenge 2024

La iniciativa invita a bares y bartenders a crear cócteles sostenibles con Ron Flor de Caña y utilizando ingredientes y técnicas sostenibles. Además de estar disponible en el menú para que los consumidores puedan disfrutarlos, estas creaciones originales de cócteles participan en un concurso que premiará el mejor cóctel sostenible del país. Los bares y bartenders ganadores de cada país luego calificarán para participar en la Final Global del Sustainable Cocktail Challenge que tendrá lugar en la exótica Nicaragua en 2025.

A través de esta plataforma, Flor de Caña también trabajará en estrecha colaboración con los gerentes de bares y bartenders en un esfuerzo educativo para destacar la importancia y beneficios de adoptar prácticas sostenibles en sus operaciones diarias. Para este esfuerzo, se cuenta con la participación del Sustainable Restaurant Association, una organización sin fines de lucro basada en Reino Unido que promueve la sostenibilidad en bares y restaurantes y estará proporcionando recursos y asesoramiento a los participantes.

