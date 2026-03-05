Naturgy ejecuta mejoras en el paseo Enrique Geenzier

El sistema de alumbrado público del paseo Enrique Geenzier, en Chitré, fue reforzado mediante un proyecto ejecutado por Naturgy en la provincia de Herrera.

La mejora en la iluminación de calles y áreas de alto tránsito beneficia a conductores y peatones, al tiempo que impulsa la actividad comercial y revitaliza espacios públicos cercanos a parques, museos e iglesias.