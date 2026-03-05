El sistema de alumbrado público del paseo Enrique Geenzier, en Chitré, fue reforzado mediante un proyecto ejecutado por Naturgy en la provincia de Herrera.
5 de marzo de 2026
Naturgy ejecuta mejoras en el paseo Enrique Geenzier
La mejora en la iluminación de calles y áreas de alto tránsito por parte de Naturgy Panamá, beneficia a conductores y peatones.
