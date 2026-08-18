Panamá Contenido Patrocinado -  18 de agosto de 2026 - 17:57

Naturgy reporta nueva incidencia eléctrica que afectó a más de 50,500 clientes

Naturgy ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados por estas situaciones, ambas externas a su red.

Naturgy reporta nueva incidencia eléctrica que afectó a más de 50

Naturgy reporta nueva incidencia eléctrica que afectó a más de 50,500 clientes.

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Informamos a nuestros clientes que a las 3:10 p.m. de hoy, 18 de agosto, se registró una nueva incidencia en el Sistema Eléctrico Regional, debido a la apertura de la interconexión México - Guatemala.

Esta es la segunda afectación de este tipo registrada durante el día de hoy. La primera ocurrió a la 1:51 p.m. y, al igual que esta nueva incidencia, tuvo un origen externo a la red de Naturgy.

El evento registrado a las 3:10 p.m. afectó durante aproximadamente cuatro minutos el suministro eléctrico de más de 50,500 clientes en los sectores de San Francisco, Obarrio, Bella Vista, Paitilla y parte de Punta Pacífica, en la ciudad de Panamá; Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Cipray y Punta Barco, en Panamá Oeste; y Antón, en Coclé.

De acuerdo con los procedimientos establecidos, realizamos las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND), logrando normalizar el suministro eléctrico de los clientes afectados.

Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados por estas situaciones, ambas externas a nuestra red y ajenas a nuestro control.

Haz tus reportes, fácil y rápido, desde el App “Naturgy Panamá Clientes”.

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