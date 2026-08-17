Las fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de los últimos días provocaron la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, afectando la red nacional. Las zonas más críticas se concentran en Chiriquí (Barú, Bugaba, Boquerón y David), Veraguas, Coclé y Los Santos.
Panamá Contenido Patrocinado - 17 de agosto de 2026 - 16:20
Continúan los trabajos para restablecer el servicio eléctrico tras fuertes tormentas
Naturgy Panamá informó que actualmente, unas 110 brigadas y 250 técnicos trabajan de forma ininterrumpida para reparar los daños.
Actualmente, unas 110 brigadas y 250 técnicos trabajan de forma ininterrumpida para reparar los daños. No obstante, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene una advertencia por mal tiempo, lo que podría generar nuevos incidentes y retrasar las labores por motivos de seguridad.