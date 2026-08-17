Panamá Contenido Patrocinado -  17 de agosto de 2026 - 16:20

Continúan los trabajos para restablecer el servicio eléctrico tras fuertes tormentas

Naturgy Panamá informó que actualmente, unas 110 brigadas y 250 técnicos trabajan de forma ininterrumpida para reparar los daños.

Continúan los trabajos para restablecer el servicio eléctrico tras fuertes tormentas.

Continúan los trabajos para restablecer el servicio eléctrico tras fuertes tormentas.

Cortesía

Las fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de los últimos días provocaron la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, afectando la red nacional. Las zonas más críticas se concentran en Chiriquí (Barú, Bugaba, Boquerón y David), Veraguas, Coclé y Los Santos.

Actualmente, unas 110 brigadas y 250 técnicos trabajan de forma ininterrumpida para reparar los daños. No obstante, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene una advertencia por mal tiempo, lo que podría generar nuevos incidentes y retrasar las labores por motivos de seguridad.

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