Naturgy y la Embajada de España contribuyen al bienestar de los estudiantes de la Escuela Bilingüe España en Natá

La Escuela Bilingüe España, de nivel preescolar y primaria, es uno de los principales centros educativos de Natá de los Caballeros, donde más de 600 niños construyen su futuro cada día.

Gracias al impulso de la Embajada del Reino de España en Panamá y con el aval del Ministerio de Educación, Naturgy Panamá llevó a cabo la instalación de 20 equipos de aire acondicionado, además de mejoras al sistema eléctrico necesarias para su funcionamiento.

El acto de entrega contó con la participación del Excelentísimo Señor Guzmán Palacios, Embajador de España en Panamá; del ingeniero Sebastián Pérez, Country Manager de Naturgy Panamá; y del profesor Cipriano Campines, director del plantel, quienes destacaron la importancia de esta colaboración que une esfuerzos públicos y privados en beneficio de la educación panameña.

Con esta acción, Naturgy reafirma su compromiso con la educación y con el futuro de las nuevas generaciones, impulsando iniciativas que promueven el bienestar, la sostenibilidad y las oportunidades en las comunidades donde opera.

Naturgy Panamá, mantiene como prioridad apoyar proyectos que fortalezcan la educación, el medio ambiente y la acción social, contribuyendo al progreso del país con energía responsable y solidaria.