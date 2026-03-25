Cerveza Gallo llega a Panamá de la mano de Dicarina y refuerza su expansión regional

La icónica marca centroamericana Cerveza Gallo anunció su llegada al mercado panameño de la mano de Dicarina, marcando un nuevo hito en su estrategia de expansión regional y consolidando su presencia en Centroamérica y el Caribe.

La cerveza estará disponible en sus versiones Gallo y Gallo Light , en presentaciones de lata y botella no retornable , tanto en formato individual como en six pack . Los productos podrán adquirirse en el canal detalle, establecimientos on premise , así como en importantes cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia a nivel nacional.

El precio sugerido será de USD $1.25 para la botella no retornable y USD $1.00 para la lata, con el objetivo de ofrecer una cerveza importada de alta calidad a un precio competitivo en el mercado panameño.

Cerveza Gallo - 1

“Con 130 años de trayectoria, la marca inicia operaciones en Panamá con el objetivo de posicionarse como una de las cervezas importadas preferidas por los consumidores que buscan calidad, sabor y tradición”, señaló Ricardo Pontaza, gerente de marca de Cerveza Gallo.

Fundada en 1896, Cerveza Gallo es reconocida como la primera cerveza de Centroamérica y se distingue por su sabor y estándares de calidad internacionalmente premiados. Entre sus principales reconocimientos destaca el Prestige Trophy Award, otorgado tras 25 años consecutivos obteniendo medallas por su alta calidad, siendo la única cerveza centroamericana en recibir este galardón.

La propuesta de valor de la marca en Panamá se enfoca en combinar tradición, excelencia y autenticidad regional, posicionándose como una opción ideal para quienes buscan una cerveza importada para disfrutar momentos de celebración y convivencia.

Cerveza Gallo - EQUIPO

Actualmente, Gallo tiene presencia en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Estados Unidos, donde se comercializa bajo el nombre de Famosa. Con su llegada a Panamá en 2026, la marca fortalece su estrategia de crecimiento internacional.

“Cerveza Gallo está lista para conectar con consumidores que buscan una bebida de alta calidad para acompañar sus mejores momentos”, afirmó Giovanni Caridi, gerente regional de desarrollo de negocios. “Cerveza Gallo está lista para conectar con consumidores que buscan una bebida de alta calidad para acompañar sus mejores momentos”, afirmó Giovanni Caridi, gerente regional de desarrollo de negocios.

Para consultas o servicio al cliente, los consumidores pueden comunicarse a través de la fuerza de ventas de Dicarina vía WhatsApp al 6677-1513, la línea 303-1513 o el correo [email protected].