La Chorrera Contenido Patrocinado -  17 de octubre de 2025 - 05:00

Proyecto eléctrico de Naturgy beneficiará a la comunidad de Santa Rita, de La Chorrera

Naturgy avanza con la construcción de una red eléctrica rural en Santa Rita de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Proyecto eléctrico de Naturgy beneficiará a la comunidad de La Chorrera.

Proyecto eléctrico de Naturgy beneficiará a la comunidad de La Chorrera.

Cortesía

En Santa Rita, La Chorrera, la esperanza se ilumina de la mano de Naturgy, que avanza con la construcción de una red eléctrica rural destinada a llevar energía a comunidades que por años han vivido sin este servicio esencial.

naturgypma
El proyecto en La Chorrera ya cuenta con la instalación completa de postes y tendido de líneas.

El proyecto en La Chorrera ya cuenta con la instalación completa de postes y tendido de líneas.

El proyecto ya cuenta con la instalación completa de postes y tendido de líneas, completando una etapa fundamental que da paso a la conexión y distribución formal de electricidad. Esta obra permitirá que hogares, escuelas y pequeños negocios accedan a una fuente de energía estable, promoviendo el progreso social y económico.

Naturgy reafirma así su compromiso con la electrificación sostenible y el bienestar de las comunidades más alejadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

CliniLab Panamá y Northwell Health se alían para ofrecer atención médica de clase mundial en el país

Nissan revoluciona la movilidad en Panamá con el lanzamiento de la nueva X-Trail e-POWER

Panamá marca un antes y un después en bienestar animal con los primeros huevos libres de jaula certificados por American Humane

Recomendadas

Más Noticias