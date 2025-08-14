Radimagen presenta su nueva tecnología para la detección temprana del cáncer de mama: Amulet Innovality de Fujifilm

El pasado martes 12 de agosto, Panamá fue testigo de un nuevo hito en la historia de Radimagen, centro líder en estudios de imagenología del país con 7 años de trayectoria. En un evento lleno de innovación y compromiso con la salud femenina, se presentó oficialmente el Amulet Innovality de Fujifilm, un equipo de última generación para realizar Mamografía con Tomosíntesis.

Esta tecnología ofrece a las pacientes no solo mayor comodidad durante el estudio, sino la seguridad de contar con diagnósticos más precisos, fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama. Gracias a su avanzada capacidad de imagen, permite identificar lesiones en etapas iniciales, incrementando las posibilidades de prevención y tratamiento oportuno.

La velada reunió a médicos, aseguradoras, proveedores y aliados estratégicos de Radimagen, quienes fueron testigos de este paso trascendental en la historia del centro.

Los ponentes de la noche fueron figuras de alto reconocimiento en el campo de la radiología: el Dr. Wilfredo Sáenz, director médico de Radimagen y presidente de la Sociedad Panameña de Radiología e Imagen; el Dr. Jossuet Barrios, quien presentó de forma clara las diferencias y beneficios entre la mamografía digital y la mamografía 3D; y el Lic. David Román Pitty, presidente de Radimagen.

La conducción del evento estuvo a cargo de la reconocida presentadora Blanca Herrera, quien guio con carisma y profesionalismo cada momento de la jornada.

Con esta incorporación tecnológica, Radimagen reafirma su compromiso con la salud de la mujer y su misión de ofrecer servicios de imagenología de la más alta calidad, marcando una nueva era en la prevención y diagnóstico del cáncer de mama en Panamá.