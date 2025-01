Samsung Unpacked 2025: La Revolución de la IA con la Nueva Serie Galaxy S25

El pasado 22 de enero desde San José California, específicamente en el SAP Center tuvo lugar el Samsung Unpacked, evento en el cual se presentaron los nuevos dispositivos móviles de la línea S25 para este 2025, los modelos presentados fueron los S25, S25 plus y el flagship de la marca, el S25 Ultra los cuales cuentan con mejoras sustanciales en el tema de inteligencia artificial para hacer la vida mas fácil a todos.

Nuevas funciones como el Know Brief el cual gracias al asistente inteligente de Samsung te da un resumen completo para que comiences el día, desde como fue tu sueño y descanso hasta lo que tienes en la agenda para ese día, luego presentaron el Know Bar, el cual completa la experiencia IA a lo largo del dia, enviando notificaciones en tiempo real incluso con la pantalla bloqueada, todo explicado a detalle por Drew Blackard, VP de Manejo de producto, destacando también la seguridad y privacidad proporcionada por Knox Voult en cada dispositivo.

image.png

Todos los modelos presentados cuentan con un procesador de ultima generación optimizado para Samsung, el SnapDragon 8 Elite, el cual permite el funcionamiento fluido de la inteligencia artificial en todos los dispositivos permitiendo una experiencia inmejorable a todos los usuarios ya sea para gaming, para video o fotografía y con una nueva formar de disipar el calor el cual permite que el teléfono no se caliente.

En el apartado de cámaras fueron presentadas varias tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial que permite hacer fotografías mucho mas definidas y con un mayor rango dinámico de colores, siendo capaz de reconocer escenas y ajustando hasta tonos de piel para hacer aun una mejor captura.

El modelo Ultra cuenta con 4 cámaras, una gran angular con 50 megapíxeles, la cámara principal con 200 megapíxeles, la cámara Telefoto con 50 megapíxeles y otro teleobjetivo de 10 megapíxeles con un zoom óptico de hasta 3X.

image.png

Entre las innovaciones mas destacas de este año se encuentra el Borrador de Audio, el cual permite ajustar el sonido y modificarlo de manera tal que se escuche de forma mas clara pudiendo eliminar sonidos en el fondo o de ambiente, otra de las cualidades que se robaron los aplausos fue la posibilidad de grabar videos en C-Log, un formato para profesionales que permite obtener mucho mejores resultados en el tema de video.

Funcionalidades que van desde un asistente personal hasta un asistente de salud es lo que nos muestra Samsung en este nueva generación de dispositivos los cuales cabe destacar que están fabricados en un porcentaje con materiales de recicaldos.

FUENTE: @greydiazstudio