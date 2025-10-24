Supermercados Xtra asciende al puesto 16 en el ranking MERCO 2025.

Supermercados Xtra consolidó su liderazgo en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 2025 al escalar hasta el puesto 16 del ranking general, avanzando cinco posiciones frente a 2024. En el ranking de Supermercados y Distribución de Alimentos, la compañía subió al segundo lugar, reforzando su reconocimiento entre los actores más relevantes del retail panameño.