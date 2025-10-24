Supermercados Xtra consolidó su liderazgo en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 2025 al escalar hasta el puesto 16 del ranking general, avanzando cinco posiciones frente a 2024. En el ranking de Supermercados y Distribución de Alimentos, la compañía subió al segundo lugar, reforzando su reconocimiento entre los actores más relevantes del retail panameño.
Panamá - 24 de octubre de 2025
Supermercados Xtra asciende al puesto 16 en el ranking MERCO 2025
